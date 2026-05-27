США решили лечить больных Эболой граждан в другой стране

NYT: США решили отправлять зараженных Эболой американцев в Кению

Администрация Соединенных Штатов разработала план по отправке заболевших лихорадкой Эбола американцев в Кению. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на информированные источники.

По данным издания, в африканской стране планируется создать специальный центр для лечения и карантина зараженных. Туда будут направлять не только пациентов с вирусом, но и тех, кто с ними контактировал. Вашингтон хочет таким образом предотвратить возвращение больных на территорию США.

Ранее Америка уже отправляла зараженного врача в Германию, а также транспортировала шестерых граждан в Германию и Чехию. Тем временем Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию с Эболой в Конго и Уганде чрезвычайной — там с подозрением на вирус скончался 221 человек.

