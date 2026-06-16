Зеленский запланировал новую встречу с Трампом

Зеленский собирается встретиться с Трампом 17 июня

Президент Украины Владимир Зеленский собирается встретиться со своим американским коллегой Дональдом Трампом в среду, 17 июня. Об этом он заявил журналистам, передает «Общественное» в своем Telegram-канале.

«Я думаю, что завтра еще встретимся с президентом [Дональдом Трампом] отдельно», — сказал он.

Во вторник, 16 июня, Зеленский встретился с Трампом и лидерами других стран G7. На переговорах с главой Белого дома также присутствовали госсекретарь США Марко Рубио и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

На встрече Трамп и Зеленский обсудили вопрос предоставления Киеву лицензий на производство антибаллистики. Как сообщил украинский лидер, Киев рассчитывает получить лицензии на производство соответствующих систем и ракет.