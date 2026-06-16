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13:34, 16 июня 2026Бывший СССР

Зеленский опубликовал фото встречи с Трампом и Рубио

Зеленский опубликовал фото встречи с Трампом и Рубио на полях саммита G7
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетСаммит G7

Фото: Telegram-канал Zelenskiy / Official

Президент Украины Владимир Зеленский показал кадры встречи с американской делегацией. Он опубликовал фото в Telegram.

Встреча проходит на полях саммита G7. Вместе с Зеленским Киев представляет секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины и глава украинской делегации Рустем Умеров. От Соединенных Штатов — президент США Дональд Трамп и госсекретарь страны Марко Рубио.

«Всегда важно координировать позиции», — подписал фотографии Зеленский.

Ранее в Кремле ответили на приглашение Владимиром Зеленским президента России Владимира Путина на саммит G7. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что по официальным каналам Киев ничего не передавал Москве.

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