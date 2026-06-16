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12:35, 16 июня 2026Бывший СССР

В Кремле ответили на приглашение Путина Зеленским на саммит G7

Песков: Путин не получал приглашение на саммит G7
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Президент России Владимир Путин не получал приглашение на саммит G7 («Большая семерка»). Так официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на сообщения о том, что украинский лидер Владимир Зеленский предлагал встретиться с Владимиром Путиным на полях мероприятия, передает ТАСС.

«Конечно же, не было», — так Песков ответил на вопрос, получал ли российский лидер приглашение по официальным каналам.

Представитель Кремля напомнил, что Зеленского не раз приглашали в Москву на переговоры. По словам Пескова, такой шаг продемонстрировал бы серьезный и ответственный настрой украинского лидера.

Ранее Зеленский предложил Путину провести встречу на саммите G7. По его словам, мероприятие может быть хорошей возможностью, чтобы обсудить мирное урегулирование между двумя лидерами в присутствии коллег из США и ЕС. Саммит «Большой семерки» проходит 15-17 июня в Эвиан-ле-Бене во Франции.

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