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15:35, 16 июня 2026Бывший СССР

Зеленский раскрыл подробности встречи с Трампом

Зеленский и Трамп обсудили предоставление лицензий на производство антибаллистики
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетСаммит G7

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Президент США Дональд Трамп и его украинский коллега Владимир Зеленский во время встречи на саммите G7 («Большая семерка») обсудили вопрос предоставления Киеву лицензий на производство антибаллистики. Об этом рассказал украинский лидер, его слова приводит «Интерфакс-Украина».

«Я поднимал этот вопрос, мы говорили об этом с президентом Трампом, наши команды будут работать, дай бог, получится на этот раз нам получить лицензии на производство соответствующих антибаллистических систем и ракет», — сказал он.

Зеленский встретился с Трампом и лидерами других стран G7 16 июня. На переговорах с главой Белого дома также присутствовали госсекретарь США Марко Рубио и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

Ранее Зеленский сообщил, что предложил российскому лидеру Владимиру Путину встретиться на саммите G7. В Кремле в ответ заявили, что не получали приглашение на саммит G7 по официальным каналам.

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