В Женеве рассказали о тревожности Европы в отношении США

Постпред РФ в Женеве Гатилов: ЕС сомневается в ядерном «зонтике» США

Европейские чиновники сомневаются в американских механизмах сдерживания, поэтому работают над созданием своих собственных. Об этом в беседе с РИА Новости заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

По его словам, в ЕС переживают за надежность ядерного «зонтика» Соединенных Штатов, причем их действия в этом направлении происходят «не только на бумаге». Дипломат отметил, что Париж активно запускает элементы практического сотрудничества в ядерной сфере с Берлином и Варшавой.

Так, буквально на прошлой неделе прошли совместные французско-германские учения по дозаправке в воздухе истребителей, которые способны нести ядерное оружие. Очевиден факт, что эти мероприятия являются лишь началом, уверен Гатилов. Симптоматика процесса видна, поскольку в ФРГ ведутся публичные дискуссии о том, целесообразно ли обладать собственным ядерным арсеналом, в то время как в Польше есть те, кто не исключает такой возможности, добавил постпред.

«Другие страны, такие как Финляндия, Эстония, Литва, соревнуются в лояльности "старшему" союзнику, пытаясь застолбить возможность размещения у себя ядерного оружия партнеров по НАТО», — заключил Гатилов.

Ранее агентство Associated Press (AP) писало, что Вашингтон решил изменить подход к ключевому принципу в сфере радиационной безопасности. Обозреватели связывают эти намерения с тем, что президент США Дональд Трамп стремится нарастить производство ядерной энергии.