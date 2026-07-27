Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:26, 27 июля 2026 (обновлено: 07:40, 27 июля 2026)Мир

В Женеве рассказали о тревожности Европы в отношении США

Постпред РФ в Женеве Гатилов: ЕС сомневается в ядерном «зонтике» США
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Европейские чиновники сомневаются в американских механизмах сдерживания, поэтому работают над созданием своих собственных. Об этом в беседе с РИА Новости заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

По его словам, в ЕС переживают за надежность ядерного «зонтика» Соединенных Штатов, причем их действия в этом направлении происходят «не только на бумаге». Дипломат отметил, что Париж активно запускает элементы практического сотрудничества в ядерной сфере с Берлином и Варшавой.

Так, буквально на прошлой неделе прошли совместные французско-германские учения по дозаправке в воздухе истребителей, которые способны нести ядерное оружие. Очевиден факт, что эти мероприятия являются лишь началом, уверен Гатилов. Симптоматика процесса видна, поскольку в ФРГ ведутся публичные дискуссии о том, целесообразно ли обладать собственным ядерным арсеналом, в то время как в Польше есть те, кто не исключает такой возможности, добавил постпред.

«Другие страны, такие как Финляндия, Эстония, Литва, соревнуются в лояльности "старшему" союзнику, пытаясь застолбить возможность размещения у себя ядерного оружия партнеров по НАТО», — заключил Гатилов.

Ранее агентство Associated Press (AP) писало, что Вашингтон решил изменить подход к ключевому принципу в сфере радиационной безопасности. Обозреватели связывают эти намерения с тем, что президент США Дональд Трамп стремится нарастить производство ядерной энергии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    ВСУ нанесли удар по регионам России. Что известно об атаке?
    Премьер Британии обратился к России
    Невеста отменила свадьбу и в тот же вечер вышла замуж за другого
    Министр здравоохранения обратился к мужчинам в России
    Собянин сообщил об уничтожении трех летевших на Москву беспилотников
    В Киеве объявили воздушную тревогу
    На Колыме анонсировали новый рекорд по добыче золота
    22-летнюю туристку нашли бездыханной на дне бассейна после вечеринки
    Названа фатальная ошибка при продаже игровой консоли
    Выпускник одной из самых дорогих школ мира рассказал о детях диктаторов
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok