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07:59, 27 июля 2026 (обновлено: 08:06, 27 июля 2026)Россия

Министр здравоохранения обратился к мужчинам в России

Мурашко призвал мужчин в России активнее проходить репродуктивную диспансеризацию
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress

Мужчинам в России следует активнее проходить репродуктивную диспансеризацию. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, его слова приводит РИА Новости.

Он уточнил, что репродуктивную диспансеризацию можно пройти в рамках общей диспансеризации.

«Мужчинам нужно активнее самостоятельно проявить инициативу, потому что видим, что пока женщины более активны, чем мужская часть населения», — отметил министр здравоохранения.

Ранее Мурашко заявил, что более 46 тысяч россиянок отказались от аборта в 2025 году. Он также отметил, что для оценки репродуктивного здоровья в 2025-м диспансеризацию прошли более 7,2 миллиона мужчин и 8,9 миллиона женщин в возрасте 18-49 лет.

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