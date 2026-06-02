Названо число отказавшихся от аборта россиянок в 2025 году

Глава Минздрава Мурашко: Более 46 тысяч россиянок отказались от аборта в 2025 году

Более 46 тысяч россиянок отказались от аборта в 2025 году. Такое число назвал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, обращаясь к участникам 39-го Международного конгресса с курсом эндоскопии «Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний», передает РИА Новости.

По данным министра, благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям в прошлом году родилось свыше 32 тысяч младенцев.

Мурашко также отметил, что для оценки репродуктивного здоровья в 2025-м диспансеризацию прошли более 7,2 миллиона мужчин и 8,9 миллиона женщин в возрасте 18-49 лет.

Ранее депутат Госдумы Ксения Горячева призвала проверить меры по борьбе с абортами в российских регионах. Парламентарий поделилась, что ей поступали обращения от граждан по поводу ситуаций, когда прерывание беременности необходимо по медицинским показаниям. Как утверждала Горячева, процесс во многих случаях затягивался из-за действующих в регионах правилах.