Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:09, 2 июня 2026Россия

Названо число отказавшихся от аборта россиянок в 2025 году

Глава Минздрава Мурашко: Более 46 тысяч россиянок отказались от аборта в 2025 году
Майя Назарова

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Более 46 тысяч россиянок отказались от аборта в 2025 году. Такое число назвал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, обращаясь к участникам 39-го Международного конгресса с курсом эндоскопии «Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний», передает РИА Новости.

По данным министра, благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям в прошлом году родилось свыше 32 тысяч младенцев.

Мурашко также отметил, что для оценки репродуктивного здоровья в 2025-м диспансеризацию прошли более 7,2 миллиона мужчин и 8,9 миллиона женщин в возрасте 18-49 лет.

Ранее депутат Госдумы Ксения Горячева призвала проверить меры по борьбе с абортами в российских регионах. Парламентарий поделилась, что ей поступали обращения от граждан по поводу ситуаций, когда прерывание беременности необходимо по медицинским показаниям. Как утверждала Горячева, процесс во многих случаях затягивался из-за действующих в регионах правилах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Пашинян высказался о российских ограничениях

    Погоня за российским подростком на «Жигулях» в стиле GTA попала на видео

    Два японских производителя машин остановят 18 заводов

    Назван простой способ снизить проявления депрессии и тревожности

    ФСБ задержала призывавшего бить по ДНР россиянина

    Российского школьника экстренно госпитализировали во время ЕГЭ на фоне жалоб на очереди

    Парам назвали способы сохранить отношения в совместном отпуске

    Chanan предложит россиянам новый экономичный кроссовер

    Евро не смог серьезно поколебать позиции доллара

    Роль России и Китая в конфликте Ирана с США оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok