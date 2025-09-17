Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:52, 17 сентября 2025Россия

В Госдуме призвали проверить допустимость региональных мер по борьбе с абортами

Депутат Госдумы Горячева призвала проверить меры по борьбе с абортами в регионах
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Freepik

Депутат Госдумы Ксения Горячева призвала главу Минздрава Михаила Мурашко проверить допустимость ряда региональных мер по борьбе с абортами. Письмо на имя министра оказалось в распоряжении ТАСС.

По словам парламентария, ей поступают обращения от граждан по поводу ситуаций, когда прерывание беременности необходимо по медицинским показаниям, однако процесс затягивается принятыми в регионах мерами.

Горячева подчеркнула, что речь идет о случаях, когда от аборта зависит жизнь и здоровье женщины. Россиянки должны иметь гарантированный доступ к медицинской помощи по показаниям, считает она. «Это не вопрос профилактики и личных убеждений, страхов, — пояснила депутат агентству. — Это вопрос здравого смысла, профессиональной ответственности врачей и доверия всей системе здравоохранения».

До этого журналистка Ксения Собчак рассказала о 45-летней женщине из Нижнего Новгорода, которую пытались отговорить от аборта и назначили «неделю тишины», несмотря на гипертонию третьей степени и кардиосклероз, а также прием препаратов, несовместимых с беременностью.

Материалы по теме:
«Были мысли уйти и не вернуться» Угрозы, безразличие и постоянный страх. Как россиянки переживают послеродовую депрессию?
«Были мысли уйти и не вернуться»Угрозы, безразличие и постоянный страх. Как россиянки переживают послеродовую депрессию?
2 ноября 2024
«Материнство — это не обязанность» В России говорят о запрете абортов в частных клиниках. Почему это никому не поможет?
«Материнство — это не обязанность»В России говорят о запрете абортов в частных клиниках. Почему это никому не поможет?
3 августа 2023
Патриарх Кирилл хочет запретить «склонение» россиянок к абортам. Почему это навредит женщинам?
Патриарх Кирилл хочет запретить «склонение» россиянок к абортам.Почему это навредит женщинам?
13 ноября 2023

Законы о запрете склонения женщин к абортам приняли уже в ряде российских регионов, включая Санкт-Петербург, Хакасия, Курскую, Ростовскую, Новгородскую и Псковскую области. Нарушителям грозит штраф — в Брянской области его размер составит до 100 тысяч рублей.

В декабре 2024 года президент России Владимир Путин, комментируя вопрос об абортах, заявил, что на повестке дня не должно быть тем, раскалывающих общество. Власти, по его словам, должны думать об уровне благосостояния российских семей с детьми, об их будущем, а также о праве женщины принимать какие-либо решения.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров предупредил о результате попыток «соблазнить» Путина условиями по Украине

    В ЕС заявили о беспокойстве из-за учений «Запад-2025»

    В Госдуме прокомментировали слова о запрете группы «Сектор Газа» в России

    В Кремле ответили на вопрос о контактах с США

    Россияне стали свидетелями нашествия акул в Шарм-эш-Шейхе

    В России увидели исполнение предсказание Жириновского о Польше

    Крупный арсенал изъяли у замглавы района Татарстана

    Песков анонсировал международный разговор Путина

    В Кремле объяснили появление Путина в военной форме

    Песков прокомментировал поездку Путина на военный полигон

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости