В Госдуме призвали проверить допустимость региональных мер по борьбе с абортами

Депутат Госдумы Горячева призвала проверить меры по борьбе с абортами в регионах

Депутат Госдумы Ксения Горячева призвала главу Минздрава Михаила Мурашко проверить допустимость ряда региональных мер по борьбе с абортами. Письмо на имя министра оказалось в распоряжении ТАСС.

По словам парламентария, ей поступают обращения от граждан по поводу ситуаций, когда прерывание беременности необходимо по медицинским показаниям, однако процесс затягивается принятыми в регионах мерами.

Горячева подчеркнула, что речь идет о случаях, когда от аборта зависит жизнь и здоровье женщины. Россиянки должны иметь гарантированный доступ к медицинской помощи по показаниям, считает она. «Это не вопрос профилактики и личных убеждений, страхов, — пояснила депутат агентству. — Это вопрос здравого смысла, профессиональной ответственности врачей и доверия всей системе здравоохранения».

До этого журналистка Ксения Собчак рассказала о 45-летней женщине из Нижнего Новгорода, которую пытались отговорить от аборта и назначили «неделю тишины», несмотря на гипертонию третьей степени и кардиосклероз, а также прием препаратов, несовместимых с беременностью.

Законы о запрете склонения женщин к абортам приняли уже в ряде российских регионов, включая Санкт-Петербург, Хакасия, Курскую, Ростовскую, Новгородскую и Псковскую области. Нарушителям грозит штраф — в Брянской области его размер составит до 100 тысяч рублей.

В декабре 2024 года президент России Владимир Путин, комментируя вопрос об абортах, заявил, что на повестке дня не должно быть тем, раскалывающих общество. Власти, по его словам, должны думать об уровне благосостояния российских семей с детьми, об их будущем, а также о праве женщины принимать какие-либо решения.