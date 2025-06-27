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15:06, 27 июня 2025Россия

В российском регионе штраф за склонение к аборту составит до 100 тысяч рублей

В Брянской области штраф за склонение к аборту составит до 100 тысяч рублей
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Sirikarn Rinruesee / Shutterstock / Fotodom

Депутаты региональной думы Брянской области закрепили штрафы в размере до 100 тысяч рублей за склонение женщин к аборту. Об этом сообщает пресс-служба регионального заксобрания в Telegram-канале.

Согласно новым нормам, за склонение к искусственному прерыванию беременности нарушителей привлекут к административной ответственности. Штраф для обычных граждан составит от 5 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц — от 50 до 100 тысяч рублей.

Закон вступит в силу 1 сентября 2025 года. Аналогичный закон тогда же начнет действовать и в Кировской области.

Штрафы за склонение женщин к абортам, согласно последним данным, уже действуют в 20 регионах России. Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос об абортах, заявлял, что на повестке дня не должно быть тем, которые раскололи бы наше общество. Власти, по его словам, должны думать об уровне благосостояния российских семей с детьми, об их будущем, а также о праве женщины принимать какие-либо решения.

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