Еще в одном российском регионе приняли закон о запрете склонения к абортам

Заксобрание Кировской области приняло закон о запрете склонения к аборту

Депутаты Заксобрания Кировской области приняли закон, согласно которому запрещается склонение беременной женщины к аборту. Об этом говорится на сайте правительства российского региона.

Там подчеркивается, что в Кировской области реализуются меры, которые направлены на стимулирование рождаемости, а также на снижение возраста женщины, которая первый раз готовится стать матерью. Закон призван увеличить рождаемость в регионе и создать безопасную информационную среду для беременнных женщин.

Авторы законопроекта при этом указывают, что право на репродуктивный выбор остается за женщиной. Недопустимыми будут любые попытки повлиять на беременную с целью проведения аборта — например, путем подкупа, обмана или угроз.

«Для снижения числа абортов в Кировской области на базе женских консультаций, подведомственных министерству здравоохранения Кировской области, создано 34 кабинета и центр медико-социальной помощи, где оказывается правовая, психологическая и медико-социальная поддержка», — приводятся слова председателя соцкомитета и главного врача Больницы скорой медицинской помощи Согомона Аракеляна.

Аналогичные законы приняты в 15 регионах России. 19 декабря президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос об абортах в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявлял, что на повестке дня не должно быть тем, которые раскололи бы наше общество. Власти, по его словам, должны думать об уровне благосостояния российских семей с детьми, об их будущем, а также о праве женщины принимать какие-либо решения.