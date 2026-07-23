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15:56, 23 июля 2026 (обновлено: 16:04, 23 июля 2026)Экономика

Один из крупнейших центробанков мира не стал менять ставки

ЕЦБ: Cтавка по депозитам осталась на уровне 2,25 процента
Кирилл Луцюк
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Ralph Orlowski / Reuters

Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил процентные ставки на прежних значениях. Об этом сообщило Bloomberg.

Причиной принятого решения стало стремление регулятора дождаться данных, которые покажут, стоит ли ужесточать денежно-кредитную политику из-за последствий ближневосточного кризиса. В итоге ставка по депозитам осталась на уровне 2,25 процента. Что касается ставок по основным операциям рефинансирования и маржинальным кредитам, то они составили 2,4 и 2,65 процента соответственно.

В ЕЦБ аргументировали такой курс высокой неопределенностью, а также тем, что инфляционное воздействие энергетического шока еще не проявилось в полной мере.

В конце июня европейский регулятор заявил, что в еврозоне медианная оценка воспринимаемой инфляции за последние 12 месяцев удержалась на 4 процентах, что оказалось самым высоким значением с июля 2024 года.

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