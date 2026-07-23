Один из крупнейших центробанков мира не стал менять ставки

ЕЦБ: Cтавка по депозитам осталась на уровне 2,25 процента

Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил процентные ставки на прежних значениях. Об этом сообщило Bloomberg.

Причиной принятого решения стало стремление регулятора дождаться данных, которые покажут, стоит ли ужесточать денежно-кредитную политику из-за последствий ближневосточного кризиса. В итоге ставка по депозитам осталась на уровне 2,25 процента. Что касается ставок по основным операциям рефинансирования и маржинальным кредитам, то они составили 2,4 и 2,65 процента соответственно.

В ЕЦБ аргументировали такой курс высокой неопределенностью, а также тем, что инфляционное воздействие энергетического шока еще не проявилось в полной мере.

В конце июня европейский регулятор заявил, что в еврозоне медианная оценка воспринимаемой инфляции за последние 12 месяцев удержалась на 4 процентах, что оказалось самым высоким значением с июля 2024 года.