ЕЦБ заявил о самой высокой инфляции с 2024 года

ЕЦБ: Медианная оценка инфляции в еврозоне осталась на самом высоком с 2024 года уровне

В еврозоне медианная оценка воспринимаемой инфляции за последние 12 месяцев удержалась на 4 процентах — это самое высокое значение с июля 2024 года. Об этом сообщил Европейский центральный банк (ЕЦБ).

Во второй летний месяц позапрошлого года речь шла об отметке 4,1 процента.

Медианные ожидания инфляции на следующие 12 месяцев опустились до 3,5 с 4 процентов в апреле. Ожидания инфляции на три года вперед остались неизменными на уровне 2,9 процента.

По словам главного экономиста ЕЦБ Филипа Лейна, существует риск того, что инфляция в еврозоне останется выше целевого двухпроцентного уровня довольно долгое время. Завершения ближневосточного конфликта окажется недостаточно для обуздания инфляции.

Предполагается, что в такой ситуации ЕЦБ, возможно, повысит процентные ставки еще раз, так как оперативно вернуть экономическую ситуацию к довоенным значениям регулятор, скорее всего, не сможет.