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13:39, 23 июня 2026Экономика

Еврозона столкнулась с серьезным экономическим риском

ЕЦБ: Еврозона нескоро сможет вернуть инфляцию к целевому уровню в 2 %
Кирилл Луцюк

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейский центральный банк (ЕЦБ) столкнулся с риском того, что инфляция в еврозоне останется выше целевого уровня довольно долгое время. Об этом заявил главный экономист этого регулятора Филип Лейн. Его процитировало Bloomberg.

Этот прогноз он обосновал инфляционным давлением в ближайшие месяцы, а кроме того, результатами опросов менеджеров по закупкам и ожиданий относительно отпускных цен. Тем не менее ЕЦБ не намерен отказываться от попыток стабилизировать инфляцию и довести ее двух процентов в среднесрочной перспективе.

Как отметило агентство, такие заявления подтверждают точку зрения, что одного только завершения ближневосточного конфликта недостаточно для обуздания инфляции в Европе.

Ранее глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила что регулятору больше не нужно жестко реагировать на последствия ближневосточного кризиса, и выразила уверенность в том, что в среднесрочной перспективе инфляция в еврозоне вернется к целевому уровню.

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