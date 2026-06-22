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17:37, 22 июня 2026Экономика

Один из крупнейших центробанков отказался от жесткой политики

Лагард: ЕЦБ больше не нужно жестко реагировать на последствия иранского кризиса
Кирилл Луцюк

Фото: Ralph Orlowski / Getty Images

Европейскому центральному банку (ЕЦБ) больше не нужно жестко реагировать на последствия ближневосточного кризиса. Об этом заявила глава этого регулятора Кристин Лагард. Ее процитировало Bloomberg.

Она обосновала такую политику тем, что в среднесрочной перспективе инфляция в еврозоне вернется к целевому уровню. Лагард подчеркнула, что домохозяйства не ожидают долгосрочного роста потребительских цен, что вселяет в ЕЦБ уверенность в том, что инфляция снизится до двух процентов при соответствующих мерах денежно-кредитной политики.

В начале прошлой недели главный экономист ЕЦБ Филип Лейн призывал регулятор приготовиться к тому, что инфляция в еврозоне будет превышать три процента. Причиной этого он назвал ситуацию на Ближнем Востоке. Он пояснил, что хотя Вашингтон и Тегеран заключили соглашение о возобновлении работы Ормузского пролива, траектория цен на нефть не вернулась к докризисному уровню.

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