Европу призвали готовиться к новому скачку инфляции

Главный экономист ЕЦБ Лейн: Инфляция в еврозоне будет выше 3 процентов

Европейский центральный банк (ЕЦБ) должен приготовиться к тому, что инфляция в еврозоне будет превышать три процента. Об этом заявил главный экономист этого регулятора Филип Лейн. Его процитировало Bloomberg.

Причиной этого будет ситуация на Ближнем Востоке. По словам Лейна, хотя США и Иран объявили о соглашении о возобновлении работы Ормузского пролива, траектория цен на нефть не вернулась к докризисному уровню. Он констатировал, что четыре месяца высоких цен на энергоносители дают основания полагать, что инфляция будет находиться выше отметки в три процента.

Лейн полагает, что стоимость барреля нефти вряд ли значительно снизится с нынешнего уровня в 80-81 доллар.

По словам главы ЕЦБ Кристин Лагард, инфляцию в еврозоне следует остановить, так как, если она выйдет из-под контроля, вернуть ее обратно будет очень непросто. Долгосрочная же инфляционная ситуация окажется неприемлема ни для потребителей, ни для бизнеса.