Объявлено о приближении будущего из «Терминатора»

Альтман: Развитие ИИ привело мир в точку сингулярности

Гендиректор создавшей ChatGPT ИИ-компании OpenAI Сэм Альтман заявил, что в гонке технологий искусственного интеллекта мир достиг этапа, напоминающего сюжеты научно-фантастических романов. «Мы сейчас, можно сказать, находимся в точке сингулярности», — поделился он в субботнем выпуске подкаста Relentless, который процитировали авторы Business Insider.

«Я ждал этого всю жизнь, и я думаю, что это будет нечто невероятное, чрезвычайно позитивное и потрясающее для всего мира», — продолжил Альтман.

Говоря о технологической сингулярности, обычно имеют в виду гипотезу, согласно которой в определенный момент технологическое развитие станет неуправляемым и необратимым, что приведет к серьезным изменениям цивилизации, то есть, как полагают скептики, фактически речь идет о приближении будущего из фильмов о «Терминаторе», где суперкомпьютер «Скайнет» обрел самосознание и пришел к выводу, что главной угрозой для него является человечество.

«Я намерен сделать все возможное, чтобы противостоять таким прогнозам и не допустить их воплощения в жизнь», — сообщил Альтман, говоря о мрачных сценариях развития в ИИ-будущем. Что он планирует предпринимать, бизнесмен не рассказал.

Весной Илон Маск проиграл судебный процесс против OpenAI и ее руководителей, на котором он добивался возвращения компании к статусу некоммерческой организации, в том числе используя аргумент о «Терминаторе».

Тем временем десятки экспертов, проанализировав сценарии того, как ИИ может перевернуть мировую экономику, пришли к выводу, что наиболее вероятной причиной конца привычной нам цивилизации гипотетически окажется подрыв системы подоходного налогообложения и «сценарий апокалипсиса может не иметь ничего общего с роботами-убийцами или компьютерами, обретшими разум».