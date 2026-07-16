Рынку труда предрекли обвал из-за ИИ и новую «паузу Энгельса»

Bloomberg: Вероятной причиной конца цивилизации из-за ИИ станет подрыв налоговой системы

Десятки экспертов в области финансов и технологий, проаналировавшие сценарии того, как искусственный интеллект (ИИ) может перевернуть мировую экономику, предрекли, что наиболее вероятной причиной конца привычной нам цивилизации станет подрыв системы подоходного налогообложения. Об их выводах пишет Bloomberg, в материале которого говорится, что «сценарий апокалипсиса, связанный с ИИ, может не иметь ничего общего с роботами-убийцами или компьютерами, обретшими разум».

Например, сейчас две трети всех доходов США обеспечивают налоги с граждан и их доходов, и так повелось еще со времен первой промышленной революции, напоминают авторы, отмечая, что сейчас, когда «потенциал ИИ используется пока лишь в зачаточном состоянии», новая технология уже грозит избавить рынок от «целых категорий рабочих мест для "белых воротничков" по ​​всему миру». Масштабные сокращения из-за ИИ пусть пока и носят характер колебаний, тем не менее влияют уже на различные сектора экономики, включая IT.

В результате, отмечают эксперты, обвал доходов населения вкупе с резким ростом расходов на его содержание способно нанести двойной удар по правительствам — налоговые доходы от потерявших места сотрудников сократятся, а расходы на пособия и переподготовку безработных вырастут, что может привести к «десятилетиям нестабильности» из-за новой «паузы Энгельса».

Указанный термин отсылает к работе соратника Карла Маркса «Положение рабочего класса в Англии», во времена написания которой производительность труда в Великобритании резко выросла благодаря внедрению таких технологий, как паровая машина, тогда как реальная заработная плата десятилетиями оставалась на прежнем уровне, а условия жизни зачастую ухудшались.

«Ирония революции в сфере искусственного интеллекта заключается в том, что ее сторонники часто ссылаются на Промышленную революцию, начавшуюся в конце XVIII века, но умалчивают о десятилетиях политических потрясений, которые она спровоцировала. Целые континенты сотрясали гражданские волнения — не столько из-за самих технологических прорывов, сколько из-за того, что рынки менялись быстрее, чем люди и правительства успевали к этому адаптироваться», — пишут журналисты.

«С точки зрения скачка производительности это сулит огромные выгоды, но, как и в случае с промышленной революцией, это явление также спровоцирует стремительные политические перемены», — добавил в беседе с ними экс-министр финансов Швеции Андерс Борг, говоря о возможных последствиях ИИ-бума.

По данным SuperJob, доля экономически активных россиян, переживающих из-за развития ИИ, выросла, а показатель тех, кто не боится ИИ, упал за год с 55 до 49 процентов. Не опасаются за свои рабочие места 58 процентов мужчин-респондентов и только 41 процент россиянок. Также настороженность в отношении технологии растет с возрастом — среди опрошенных моложе 35 лет не боятся ИИ 55 процентов, в возрастной категории 35-44 года таких уже 49 процентов, а среди тех, кому 45 лет и больше, — 39 процентов.