Айтишникам стало сложнее искать работу в России

SuperJob: Число ваканский в российском IT-секторе сократилось на 21 %

Количество вакансий в российском IT-секторе сократилось в январе-июне, а число резюме выросло (оба показателя изменились на 21 процент). Об этом со ссылкой на данные SuperJob пишет «Коммерсантъ».

Таким образом, даже с учетом того, что в целом по рынку труда прирост резюме составил 33 процента, айтишникам стало труднее найти работу, а отрасль от ситуации кадрового дефицита вернулась к конкуренции для соискателя, говорится в статье.

Сокращение предложения рабочих мест ее авторы связывают с тем, что компании чаще закрывают позиции за счет внутренних ресурсов, а в решении некоторых задач им начал помогать искусственный интеллект.

Рост зарплат в IT-сфере также оказался весьма скромным, набрав за год 3,9 процента, что уступает даже официальной инфляции. Зарабатывать больше стали только высококвалифицированные специалисты уровней middle и senior, а конкуренция среди «джунов» на фоне сокращения числа вакансий «без опыта» продолжает расти, отметили в SuperJob.

Ранее директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец предположил, что зарплаты российских айтишников перестали увеличиваться из-за «перепроизводства» таких сотрудников, спрос на которых сейчас невелик. Также HR-директор компании Selecty Дарья Кудрявцева подчеркивала, что использование технологий ИИ стало способствовать выгоранию айтишников, на которых теперь ложится еще больше ответственности за проверки и принятие решений.