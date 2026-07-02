Айтишники начали выгорать и уходить из профессии из-за ИИ

Эксперт Selecty: Увлеченность ИИ на длинной дистанции ведет к выгоранию ИТ-специалистов

Использование технологий искусственного интеллекта (ИИ) на длинной дистанции способствует выгоранию представителей ИТ-сферы. Об этом «Ленте.ру» сообщила HR-директор компании Selecty Дарья Кудрявцева.

С одной стороны, ИИ помогает выполнять задачи быстрее, из-за чего эффективность работы растет, указала она. С другой стороны, на сотрудника ложится больше проверок, решений и ответственности.

В первую очередь эта проблема затрагивает наиболее вовлеченных специалистов и новичков, подчеркнула Кудрявцева. Энтузиасты готовы дольше работать, экспериментировать, пробовать новые инструменты и тратить время на их изучение.

«Сотруднику хочется протестировать еще один вариант, еще чуть-чуть допилить, что-то спросить, поревьюить. В итоге рабочий день длится до позднего вечера», — заметила представитель компании Selecty.

Такая отдача, подкрепленная иллюзией, что нейросеть упростит работу, ведет к эмоциональному истощению, объяснила она. Нередко квалифицированные разработчики «сжигают» себя до такой степени, что уходят из сферы ИТ.

Выходом собеседница называет изменение отношения к технологиям. Сотрудникам спикер рекомендует ограничивать количество итераций и не уходить в бесконечное «еще один вариант», если работа уже выполнена достаточно хорошо. Руководителям важно не принимать скорость ИИ-генераций за реальную разгрузку команды, и не поощрять бесконечную гонку, рекомендует она.

Ранее стало известно, что компании начали запрещать сотрудникам нейросети. Одной из причин оказалось отсутствие понимания бизнес-контекста.