Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:43, 10 февраля 2026Экономика

Экономист объяснил прекращение роста зарплат айтишников

Экономист Зубец объяснил остановку роста зарплат в сфере IT перенасыщением рынка
Дмитрий Воронин

Фото: Unsplash

Зарплаты российских айтишников перестали расти из-за «перепроизводства» таких сотрудников, спрос на которых сейчас невелик, считает директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец. Его комментарий приводит радиостанция «Говорит Москва».

Рынок уже перенасыщен специалистами по работе с нейросетями, которые не могут найти работу из-за отсутствия потребности экономики в искусственном интеллекте, объяснил эксперт.

«Чем отличается искусственный интеллект от информационных систем, что искусственный интеллект самообучаем. Он "генерит" новые знания в дополнение к традиционным информационным системам. Выяснилось, что эти знания дополнительные не особо кому нужны», --поделился Зубец.

Ранее стало известно, что во второй половине 2025 года медианная зарплата в российской IT-отрасли почти не изменилась в сравнении с тем же периодом 2024-го. Даже в Москве оклады айтишников выросли только на 4 процента, следует из данных платформы «Хабр».

Как писала «Лента.ру», бизнес, перестаравшийся с увольнениями из-за нейросетей, начал возвращать ушедших сотрудников в офисы по всему миру. Показатель уже достиг 5,3 процента, а жалеют о скоропалительном расставании с сотрудниками более половины работодателей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о взрыве танка с экипажем в Ленобласти

    Max уже стал обязательным для россиян. Где без него не обойтись

    Раскрыта стоимость свидания в России

    Стало известно о многомиллионном долге Telegram

    Захарова высказалась об участии России в «бале вампиров»

    Российский военный рассказал о ловушках для ВСУ в зоне СВО

    Тихановская объяснила смену политики Украины по Белоруссии

    Лыжница Непряева рассказала о нелюбви к ней в России из-за участия в Олимпиаде

    Пакистан представил похожий на «Ланцет» бензиновый дрон

    Схватка мастеров маникюра в салоне красоты российского города попала на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok