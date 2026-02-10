Экономист объяснил прекращение роста зарплат айтишников

Экономист Зубец объяснил остановку роста зарплат в сфере IT перенасыщением рынка

Зарплаты российских айтишников перестали расти из-за «перепроизводства» таких сотрудников, спрос на которых сейчас невелик, считает директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец. Его комментарий приводит радиостанция «Говорит Москва».

Рынок уже перенасыщен специалистами по работе с нейросетями, которые не могут найти работу из-за отсутствия потребности экономики в искусственном интеллекте, объяснил эксперт.

«Чем отличается искусственный интеллект от информационных систем, что искусственный интеллект самообучаем. Он "генерит" новые знания в дополнение к традиционным информационным системам. Выяснилось, что эти знания дополнительные не особо кому нужны», --поделился Зубец.

Ранее стало известно, что во второй половине 2025 года медианная зарплата в российской IT-отрасли почти не изменилась в сравнении с тем же периодом 2024-го. Даже в Москве оклады айтишников выросли только на 4 процента, следует из данных платформы «Хабр».

Как писала «Лента.ру», бизнес, перестаравшийся с увольнениями из-за нейросетей, начал возвращать ушедших сотрудников в офисы по всему миру. Показатель уже достиг 5,3 процента, а жалеют о скоропалительном расставании с сотрудниками более половины работодателей.