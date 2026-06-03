ПМЭФ-2026. День первый

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15:29, 3 июня 2026ЦенностиЭксклюзив

Собчак посетила ПМЭФ с сумкой-лошадью

Журналистка Ксения Собчак посетила ПМЭФ с сумкой-лошадью Thom Browne
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
СюжетПМЭФ-2026

Фото: «Лента.ру»

Российская журналистка Ксения Собчак посетила Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) с сумкой в виде лошади. На деталь ее образа обратил внимание корреспондент «Ленты.ру».

Речь идет о сумке люксового бренда Thom Browne, выпущенной в честь 2026 года, который является годом Лошади по Восточному календарю. Известно, что изделие в виде жеребенка выполнено из натуральной телячьей кожи.

Фото: «Лента.ру»

Ранее на ПМЭФ также заметили робота с сумкой. Один из них был одет в белую рубашку, черный костюм и кеды. При этом в руке он нес портфель. Второй робот предстал перед участниками форума в образе балерины. При этом на его плече находилась красная сумка, имитирующая дизайн люксовой.

ПМЭФ пройдет в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» с 3 по 6 июня 2026 года. Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в период трансформации мировой экономики.

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