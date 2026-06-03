ПМЭФ-2026. День первый

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09:51, 3 июня 2026Ценности

На ПМЭФ заметили робота с сумкой

Журналисты заметили на ПМЭФ робота в образе балерины с сумкой
Мария Винар
СюжетПМЭФЦиклПМЭФ-2026. День первый

Telegram-канал SHOT

Журналисты заметили на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) робота с необычным аксессуаром. Об этом пишет Shot.

Очевидцы запечатлели на камеры двух роботов. Один из них был одет в белую рубашку, черный костюм и кеды. При этом в руке он нес портфель. Второй робот предстал перед участниками форума в образе балерины. При этом на его плече находилась красная сумка, имитирующая дизайн люксовой.

По словам авторов канала, роботы подходили к гостям и посылали им воздушные поцелуи.

ПМЭФ пройдет в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» с 3 по 6 июня 2026 года. Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в период трансформации мировой экономики.

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