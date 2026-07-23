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08:29, 23 июля 2026 (обновлено: 09:26, 23 июля 2026)Силовые структуры

Тело избитого россиянина обнаружили в пруду столичного парка

В московском пруду обнаружили тело избитого мужчины
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В московском пруду обнаружили тело избитого мужчины. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, мужское тело в спортивных штанах и красной футболке было обнаружено около четырех часов утра в Борисовском пруду. Когда его достали из воды, на лице заметили ссадины и следы избиения.

Предварительно, происшествие носит криминальный характер. Тело передано сотрудникам медицинской службы. Следователи работают на месте обнаружения мужчины.

Ранее сообщалось, что россиянин получил 11,5 года колонии за пьяную езду и избитого товарища.

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