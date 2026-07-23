Тело избитого россиянина обнаружили в пруду столичного парка

В московском пруду обнаружили тело избитого мужчины

В московском пруду обнаружили тело избитого мужчины. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, мужское тело в спортивных штанах и красной футболке было обнаружено около четырех часов утра в Борисовском пруду. Когда его достали из воды, на лице заметили ссадины и следы избиения.

Предварительно, происшествие носит криминальный характер. Тело передано сотрудникам медицинской службы. Следователи работают на месте обнаружения мужчины.

Ранее сообщалось, что россиянин получил 11,5 года колонии за пьяную езду и избитого товарища.