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Силовые структуры
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13:24, 10 июля 2026Силовые структуры

Россиянин получил 11,5 года колонии за пьяную езду и избитого товарища

В Московской области осудили мужчину, избившего товарища
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Московской области осудили мужчину, избившего товарища. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Он признан виновным по статьям 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») и 264.1 («Управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию») УК РФ.

Как установил суд, 30 января 2025 года Алексей Гнездилов в состоянии алкогольного опьянения вместе со знакомым находился в компании. Его товарищ решил раньше уйти и не стал ждать подсудимого, из-за этого между ними возникла ссора.

Гнездилов подошел к автомобилю, где сидел потерпевший, через открытое окно водительской двери нанес ему не менее четырех ударов кулаками в область лица и головы, затем открыл дверь, вытащил его на улицу и продолжил избиение. Травмы, полученные пострадавшим, оказались несовместимы с жизнью.

Также 2 января 2025 года Гнездилов, ранее подвергнутый административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, вновь сел за руль автомобиля в нетрезвом виде и был задержан сотрудниками ДПС.

Суд приговорил его к 11,5 года колонии особого режима и удовлетворил иск потерпевшей стороны о компенсации морального вреда в размере миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что за расстрелянного россиянина дали 10 лет колонии.

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