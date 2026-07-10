Россиянин получил 11,5 года колонии за пьяную езду и избитого товарища

В Московской области осудили мужчину, избившего товарища

В Московской области осудили мужчину, избившего товарища. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Он признан виновным по статьям 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») и 264.1 («Управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию») УК РФ.

Как установил суд, 30 января 2025 года Алексей Гнездилов в состоянии алкогольного опьянения вместе со знакомым находился в компании. Его товарищ решил раньше уйти и не стал ждать подсудимого, из-за этого между ними возникла ссора.

Гнездилов подошел к автомобилю, где сидел потерпевший, через открытое окно водительской двери нанес ему не менее четырех ударов кулаками в область лица и головы, затем открыл дверь, вытащил его на улицу и продолжил избиение. Травмы, полученные пострадавшим, оказались несовместимы с жизнью.

Также 2 января 2025 года Гнездилов, ранее подвергнутый административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, вновь сел за руль автомобиля в нетрезвом виде и был задержан сотрудниками ДПС.

Суд приговорил его к 11,5 года колонии особого режима и удовлетворил иск потерпевшей стороны о компенсации морального вреда в размере миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что за расстрелянного россиянина дали 10 лет колонии.