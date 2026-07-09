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Силовые структуры
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17:41, 9 июля 2026Силовые структуры

За расстрелянного россиянина дали 10 лет колонии

В Дагестане суд приговорил к 10 годам жителя за убийство и покушения на двух человек
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Дагестане суд приговорил жителя к 10 годам колонии строгого режима за расправу и покушение на двух человек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Установлено, что вечером 7 марта 2024 года перед воротами дома между пятью жителями произошел конфликт, во время которого один из них десять раз выстрелил в оппонентов из карабина. Один из них не выжил, другой потерпевший был спасен.

Ранее сообщалось, что в Амурской области жена расправилась с мужем скалкой. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») УК РФ.

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