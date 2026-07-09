Удар скалкой в порыве гнева лишил жизни россиянина

СК: В Амурской области жена убила мужа скалкой

В Амурской области задержали жительницу села Дальневосточное за расправу над супругом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Женщину подозревают в преступлении по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») УК РФ. По версии следствия, вечером 7 июня в доме между супругами произошел конфликт, во время которого женщина ударила мужа скалкой по голове. Травма оказалась несовместима с жизнью.

Ранее мать рассказала о криках пятилетней дочери во время расправы над ней в Ачинске.