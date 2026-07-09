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15:08, 9 июля 2026Силовые структуры

Удар скалкой в порыве гнева лишил жизни россиянина

СК: В Амурской области жена убила мужа скалкой
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

В Амурской области задержали жительницу села Дальневосточное за расправу над супругом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Женщину подозревают в преступлении по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») УК РФ. По версии следствия, вечером 7 июня в доме между супругами произошел конфликт, во время которого женщина ударила мужа скалкой по голове. Травма оказалась несовместима с жизнью.

Ранее мать рассказала о криках пятилетней дочери во время расправы над ней в Ачинске.

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