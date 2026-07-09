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Силовые структуры
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13:49, 9 июля 2026Силовые структуры

Мать рассказала о криках пятилетней дочери во время расправы над ней в Ачинске

Обвиняемая в убийстве пятилетней дочери в Ачинске дала признательные показания
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Пятилетняя девочка из Ачинска звала на помощь, когда ее душили. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мать, задержанная по обвинению в расправе над дочерью, подробно описала и показала во время инсценировки весь процесс. По словам женщины, она выбрала место, где бы ребенка смогли найти и похоронить. Там она перекрыла девочке дыхательные пути, а когда та перестала сопротивляться, закрыла нос и рот руками и держала так 15 минут.

Ранее СК показал женщину на видео. Она рассказала, что совершила преступление из-за неприязненных отношений, в том числе с мужем.

27 июня жительница Ачинска и ее пятилетняя дочь ушли из дома и исчезли. В полицию обратился супруг, он рассказал, что его жена сбегает не в первый раз. Спустя пару дней женщина попала на камеру уличного наблюдения в Красноярске — она шла одна, без ребенка. Тело девочки вскоре нашли на железнодорожной насыпи.

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