Признавшаяся в расправе над пятилетней девочкой из Ачинска мать попала на видео

СК показал на видео жительницу Ачинска, убившую пятилетнюю дочь

Жительница Ачинска, задержанная за расправу над пятилетней дочерью, попала на видео. Запись «Ленте.ру» предоставили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

На кадрах видно, как женщину в наручниках сопровождают правоохранители. Ее на самолете доставили из Новосибирска в Красноярский край. С задержанием женщина была согласна.

Ранее она дала признательные показания и рассказала, что расправилась с дочерью из-за неприязненных отношений, в том числе с мужем. В ближайшее время ей предъявят обвинение, а также изберут меру пресечения.

27 июня жительница Ачинска и ее пятилетняя дочь ушли из дома и исчезли. В полицию обратился супруг, он рассказал, что его жена сбегает не в первый раз. Спустя пару дней женщина попала на камеру уличного наблюдения в Красноярске — она шла одна, без ребенка. Тело девочки вскоре нашли на железнодорожной насыпи.