Признавшаяся в расправе над пятилетней девочкой из Ачинска мать попала на видео

Жительница Ачинска, задержанная за расправу над пятилетней дочерью, попала на видео. Запись «Ленте.ру» предоставили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.
На кадрах видно, как женщину в наручниках сопровождают правоохранители. Ее на самолете доставили из Новосибирска в Красноярский край. С задержанием женщина была согласна.
Ранее она дала признательные показания и рассказала, что расправилась с дочерью из-за неприязненных отношений, в том числе с мужем. В ближайшее время ей предъявят обвинение, а также изберут меру пресечения.
27 июня жительница Ачинска и ее пятилетняя дочь ушли из дома и исчезли. В полицию обратился супруг, он рассказал, что его жена сбегает не в первый раз. Спустя пару дней женщина попала на камеру уличного наблюдения в Красноярске — она шла одна, без ребенка. Тело девочки вскоре нашли на железнодорожной насыпи.