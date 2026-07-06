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Силовые структуры
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15:06, 6 июля 2026Силовые структуры

Названа основная версия произошедшего с 5-летней девочкой из Ачинска

Убить пятилетнюю девочку в Ачинске могла ее мать
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Пятилетнюю девочку из Ачинска могла лишить жизни ее мать. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру региона.

По данным источника, эта версия является основной. Правоохранители полагают, что женщина расправилась с ребенком, после чего скрылась. Ее местонахождение устанавливается.

27 июня жительница Ачинска с пятилетней дочерью ушли из дома и исчезли. В полицию обратился супруг, он рассказал, что женщина сбегает не в первый раз. Спустя пару дней женщина попала на камеру уличного наблюдения в Красноярске — она шла одна, без ребенка. Тело девочки вскоре нашли на железнодорожной насыпи. Причина произошедшего уточняется.

Ранее мать девочки объявили в розыск. Ее статус — пропавшая без вести.

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