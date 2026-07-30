Матч в Воронеже принес игроку пять миллионов рублей

Россиянин выиграл пять миллионов рублей, поставив на матч РПЛ между «Факелом» и «Динамо»

Клиент букмекерской компании выиграл пять миллионов рублей, сделав ставку на матч первого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) между воронежским «Факелом» и махачкалинским «Динамо». Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

При счете 1:1 россиянин поставил 2 миллиона рублей в лайве на тотал больше 2,5 гола. Коэффициент на событие составил 2,50.

Встреча состоялась в субботу, 25 июля, в Воронеже. На 22-й минуте счет открыл полузащитник хозяев Вячеслав Якимов, а на 30-й минуте защитник «Факела» Юрий Журавлёв забил автогол, сравняв счет. На 79-й минуте Александр Сандрачук вывел «Динамо» вперед.

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу махачкалинцев. Таким образом, ставка на «тотал больше 2,5» сыграла, и клиент БК получил ровно 5 миллионов рублей.

Ранее букмекеры назвали следующего чемпиона России по футболу. Эксперты считают, что лучшей командой нового сезона станет петербургский «Зенит».