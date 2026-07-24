Назван наиболее вероятный чемпион России по футболу в следующем сезоне

Назван следующий чемпион России по футболу. Об этом сообщает Betonmobile.
Эксперты считают, что лучшей командой нового сезона станет «Зенит». Сделать ставку на победу петербуржцев можно с коэффициентом 1,95.
Также ожидается, что в тройку призеров попадут «Спартак» и «Краснодар». Помимо этого, букмекеры полагают, что напрямую из Российской премьер-лиги (РПЛ) вылетят «Родина» и «Факел», а в стыковых матчах за право остаться в ведущем дивизионе отечественного футбола сыграют «Крылья Советов» и «Оренбург».
Ранее стало известно, что россиянин сделал три ставки на футбольные матчи и выиграл 822 тысячи рублей. Клиент букмекерской конторы включил в купон три встречи: «Шинник» — «Ленинградец» (ставка на гол «Шинника» за 1,25), «Нижний Новгород» — «КАМАЗ» (победа «Нижнего» за 2,35) и «Текстильщик» — «Уфа» (тотал «Уфы» более 0,5 за 1,40). Совокупный коэффициент экспресса составил 4,11. В итоге все три исхода сработали. Игрок, поставивший 200 тысяч рублей, получил выигрыш в размере 822 тысяч рублей.