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19:48, 24 июля 2026 (обновлено: 19:56, 24 июля 2026)Спорт

Назван наиболее вероятный чемпион России по футболу в следующем сезоне

Эксперты считают, что следующим чемпионом России по футболу станет «Зенит»
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Назван следующий чемпион России по футболу. Об этом сообщает Betonmobile.

Эксперты считают, что лучшей командой нового сезона станет «Зенит». Сделать ставку на победу петербуржцев можно с коэффициентом 1,95.

Также ожидается, что в тройку призеров попадут «Спартак» и «Краснодар». Помимо этого, букмекеры полагают, что напрямую из Российской премьер-лиги (РПЛ) вылетят «Родина» и «Факел», а в стыковых матчах за право остаться в ведущем дивизионе отечественного футбола сыграют «Крылья Советов» и «Оренбург».

Ранее стало известно, что россиянин сделал три ставки на футбольные матчи и выиграл 822 тысячи рублей. Клиент букмекерской конторы включил в купон три встречи: «Шинник» — «Ленинградец» (ставка на гол «Шинника» за 1,25), «Нижний Новгород» — «КАМАЗ» (победа «Нижнего» за 2,35) и «Текстильщик» — «Уфа» (тотал «Уфы» более 0,5 за 1,40). Совокупный коэффициент экспресса составил 4,11. В итоге все три исхода сработали. Игрок, поставивший 200 тысяч рублей, получил выигрыш в размере 822 тысяч рублей.

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