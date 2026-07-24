Назван наиболее вероятный чемпион России по футболу в следующем сезоне

Эксперты считают, что следующим чемпионом России по футболу станет «Зенит»

Назван следующий чемпион России по футболу. Об этом сообщает Betonmobile.

Эксперты считают, что лучшей командой нового сезона станет «Зенит». Сделать ставку на победу петербуржцев можно с коэффициентом 1,95.

Также ожидается, что в тройку призеров попадут «Спартак» и «Краснодар». Помимо этого, букмекеры полагают, что напрямую из Российской премьер-лиги (РПЛ) вылетят «Родина» и «Факел», а в стыковых матчах за право остаться в ведущем дивизионе отечественного футбола сыграют «Крылья Советов» и «Оренбург».

Ранее стало известно, что россиянин сделал три ставки на футбольные матчи и выиграл 822 тысячи рублей. Клиент букмекерской конторы включил в купон три встречи: «Шинник» — «Ленинградец» (ставка на гол «Шинника» за 1,25), «Нижний Новгород» — «КАМАЗ» (победа «Нижнего» за 2,35) и «Текстильщик» — «Уфа» (тотал «Уфы» более 0,5 за 1,40). Совокупный коэффициент экспресса составил 4,11. В итоге все три исхода сработали. Игрок, поставивший 200 тысяч рублей, получил выигрыш в размере 822 тысяч рублей.