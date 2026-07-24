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14:00, 24 июля 2026 (обновлено: 14:04, 24 июля 2026)Спорт

Три ставки на футбольные матчи принесли россиянину выигрыш в 822 тысячи рублей

Россиян поставил на три матча Первой лиги по футболу и выиграл 822 тысячи рублей
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Клиент букмекерской конторы сделал экспресс-ставку на три матча Первой лиги по футболу и выиграл более 800 тысяч рублей. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Россиянин включил в купон три встречи: «Шинник» — «Ленинградец» (ставка на гол «Шинника» за 1,25), «Нижний Новгород» — «КАМАЗ» (победа «Нижнего» за 2,35) и «Текстильщик» — «Уфа» (тотал «Уфы» более 0,5 за 1,40). Совокупный коэффициент экспресса составил 4,11.

В итоге все три исхода сработали. Игрок, поставивший 200 тысяч рублей, получил выигрыш в размере 822 тысяч рублей.

Ранее клиент БК сделал крупную ставку на матч 1/4 финала Уимблдона-2026 в мужском одиночном разряде. Он выиграл почти 8 миллионов рублей.

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