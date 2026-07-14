Россиянин сделал ставку на матч Уимблдона и выиграл почти восемь миллионов рублей

Россиянин поставил на матч Уимблдона с участием Синнера и выиграл почти 8 миллионов рублей

Клиент букмекерской компании (БК) сделал крупную ставку на матч 1/4 финала Уимблдона-2026 в мужском одиночном разряде. Об этом сообщает «РБ Спорт».

В игре встречались итальянец Янник Синнер и немец Ян-Леннарт Штруфф. После победы Синнера в первом сете со счетом 7:5 россиянин спрогнозировал, что в матче будет не более 34 геймов. Коэффициент на это событие составлял 1,90, и игрок поставил 4,2 миллиона рублей.

Синнер одержал победу со счетом 7:5, 7:6, 6:3. Прогноз оказался верным, и россиянин выиграл почти 8 миллионов рублей.

Итальянец на турнире дошел до финала. В матче за титул он в четырех партиях победил другого немца — Александра Зверева.