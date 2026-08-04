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Из жизни
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18:38, 4 августа 2026Из жизни

Популярную блогершу арестовали после расправы над полицейским в отставке

В Бразилии популярную блогершу Дантас арестовали после убийства полицейского
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: HJBC / Shutterstock / Fotodom

В Бразилии популярную блогершу арестовали после расправы бандитов над полицейским в отставке из штата Пара. Об этом пишет Need To Know.

Нападение на 56-летнего Антонио Анилдо Алвеса произошло в муниципалитете Майн-ду-Риу в среду, 29 июля. Четверо преступников подстерегли отставного сержанта у супермаркета и открыли по нему огонь, после чего скрылись на автомобиле. Спасти Алвеса не удалось. Полиция сразу же начала масштабную операцию против местных банд. В ходе рейдов было ликвидировано пятеро преступников, пытавшихся оказать вооруженное сопротивление полиции.

В итоге было арестовано шесть человек, причастных к нападению на Алвеса. Одной из них оказалась блогерша Эвелин Дантас. По версии следствия, девушка могла быть координатором нападения. Известно, что Дантас встречалась с главарем банды. Кроме того, у нее нашли фотографии с возлюбленным, на которых они позируют с оружием.

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Дантас — известная блогерша в Майн-ду-Риу. У нее более 22 тысяч подписчиков в социальных сетях. Девушка часто публиковала фото и видео, на которых делала новые прически и позировала в откровенных нарядах. Мотивы нападения на Алвеса пока не установлены.

Ранее сообщалось, что в Турции бывшую участницу конкурса красоты «Мисс мира» поймали с наркотиками. Всего в ходе специальной операции было задержано 23 знаменитости.

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