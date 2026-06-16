Участницу конкурса «Мисс мира» поймали с наркотиками

Бывшую участницу конкурса «Мисс мира» из Турции арестовали по делу о наркотиках

В Турции бывшую участницу конкурса красоты «Мисс мира» поймали с наркотиками вместе с другими знаменитостями. Об этом пишет Need To Know.

47-летнюю модель и певицу Айше Хатун Онал задержали утром в четверг, 11 июня. Женщину арестовали в рамках масштабной антинаркотической операции турецкой полиции. Всего было задержано 23 знаменитости, включая знаменитого певца Кенана Доулу и актрису Берен Саат, известную по роли в сериале «Великолепный век». Их обвиняют в хранении наркотиков для личного употребления, содействии в употреблении наркотиков и организации проституции.

Следователи заявили, что доказательства вины звезд были получены благодаря слежке за ними, а также анализу их постов в социальных сетях. Двоих подозреваемых поместили под домашний арест. Онал отпустили после допроса, но запретили ей покидать пределы Турции. Расследование продолжается.

Онал родилась в 1978 году. В 1999-м она выиграла конкурс красоты «Мисс Турция», представляла родную страну на конкурсе «Мисс Мира» в Лондоне, но не вошла в число призеров. После этого Онал сделала успешную музыкальную карьеру. Она записала два студийных альбома, множество отдельных композиций и выиграла три престижные награды.

Ранее сообщалось, что в Индонезии одну из самых красивых женщин страны — Дженни Рахмани Фитри — арестовали за подпольные косметические операции. В 2024 году Фитри вышла в финал национального конкурса красоты.