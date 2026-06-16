Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
06:31, 16 июня 2026Из жизни

Участницу конкурса «Мисс мира» поймали с наркотиками

Бывшую участницу конкурса «Мисс мира» из Турции арестовали по делу о наркотиках
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Eren Aytug / Getty Images

В Турции бывшую участницу конкурса красоты «Мисс мира» поймали с наркотиками вместе с другими знаменитостями. Об этом пишет Need To Know.

47-летнюю модель и певицу Айше Хатун Онал задержали утром в четверг, 11 июня. Женщину арестовали в рамках масштабной антинаркотической операции турецкой полиции. Всего было задержано 23 знаменитости, включая знаменитого певца Кенана Доулу и актрису Берен Саат, известную по роли в сериале «Великолепный век». Их обвиняют в хранении наркотиков для личного употребления, содействии в употреблении наркотиков и организации проституции.

Следователи заявили, что доказательства вины звезд были получены благодаря слежке за ними, а также анализу их постов в социальных сетях. Двоих подозреваемых поместили под домашний арест. Онал отпустили после допроса, но запретили ей покидать пределы Турции. Расследование продолжается.

Материалы по теме:
Бандиты жестоко расправились с 23-летней королевой красоты. Как ее погубила фотография осьминога?
Бандиты жестоко расправились с 23-летней королевой красоты. Как ее погубила фотография осьминога?
8 мая 2024
Финалистка конкурса красоты 10 лет охотилась на мошенницу, выдававшую себя за мужчин. Она отправила ее в тюрьму трижды
Финалистка конкурса красоты 10 лет охотилась на мошенницу, выдававшую себя за мужчин. Она отправила ее в тюрьму трижды
21 января 2026
22-летнюю девушку, травившую мужчин на свиданиях, сочли «слишком красивой» и просят освободить. Что известно о скандальном деле?
22-летнюю девушку, травившую мужчин на свиданиях, сочли «слишком красивой» и просят освободить. Что известно о скандальном деле?
3 марта 2026

Онал родилась в 1978 году. В 1999-м она выиграла конкурс красоты «Мисс Турция», представляла родную страну на конкурсе «Мисс Мира» в Лондоне, но не вошла в число призеров. После этого Онал сделала успешную музыкальную карьеру. Она записала два студийных альбома, множество отдельных композиций и выиграла три престижные награды.

Ранее сообщалось, что в Индонезии одну из самых красивых женщин страны — Дженни Рахмани Фитри — арестовали за подпольные косметические операции. В 2024 году Фитри вышла в финал национального конкурса красоты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Потерпели крах усилия Киева». Россия победила Украину в Гааге в деле по Крыму. Что известно о решении суда?

    В Крыму начали охоту за скрытыми активами украинских олигархов

    Участницу конкурса «Мисс мира» поймали с наркотиками

    В США предрекли провал «Евродрона»

    В ЕС предложили пересмотреть помощь Киеву из-за указа Зеленского о памяти УПА

    Россиян предупредили о признаках испорченного мороженого

    Бойцам ВСУ пообещали отпуск за взятие в плен российских солдат

    Стармер анонсировал новые санкции Британии против России

    Врач рассказал об опасных последствиях сочетания алкоголя и курения

    Бывший помощник Ельцина рассказал о его «превращении» после двух показанным Чубайсом фото

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok