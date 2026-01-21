Финалистка конкурса красоты 10 лет охотилась на мошенницу, выдававшую себя за мужчин. Она отправила ее в тюрьму трижды

В Британии финалистка конкурса красоты отправила в тюрьму аферистку-сталкера

Финалистка конкурса «Мисс Шотландия» Эбби Дрейпер на протяжении десяти лет преследовала мошенницу, выдававшую себя за мужчин в соцсетях и приложениях для свиданий. Раскусив ее, девушка трижды за десятилетие помогла поймать ее и отправить в тюрьму. Теперь Дрейпер размышляет, не зашла ли она слишком далеко в своей погоне за женщиной, известной как самая активная аферистка-кэтфишер в Шотландии? «Лента.ру» изучила необычную историю о том, как жертва сталкинга превратилась в детектива.

Знакомство с Дэвидом Грэмом

В 2014-м Эбби Дрейпер работала стюардессой, а до этого вышла в финал национального конкурса красоты и едва не получила корону. В конце года британка приехала в родной Килмарнок, чтобы навестить дедушку, который недавно пережил инсульт.

Именно в это время у нее появился таинственный поклонник — некий Дэвид Грэм. Он отправил ей заявку на добавление в друзья в соцсети и представился врачом ее дедушки.

Эбби Дрейпер Кадр: STV Studios Factual / BBC

Дрейпер заинтересовалась незнакомцем — он выглядел привлекательным и вполне надежным. На его странице было много фотографий с работы, а также снимки с маленькой племянницей. Но когда Эбби показала фото Грэма матери, она сказала, что никогда не видела этого врача в больнице.

Однако Дрейпер все же продолжила общение с ним и даже разместила на своей странице постер с анонсом благотворительного бала в одном из отелей Глазго, в котором он предложил ей принять участие. После этого ей пришло сообщение от незнакомки, которая предупредила: доверять Грэму нельзя.

Что бы ты ни делала, не доверяй Дэвиду Грэму Неизвестная сообщение Эбби Дрейпер

Расследование

Эбби решила выяснить, кто этот человек. Она создала в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) чат под названием «007», где женщины из Килмарнока обсуждали подозрительные знакомства. Оказалось, что многие из них были знакомы с Грэмом.

Мужское фото, которое использовала Адель Ренни для фейковых аккаунтов Фото: The Beauty Queen and the Catfish / BBC

Одна из них упомянула, что Грэм звонил ей с Майорки и передал трубку подруге по имени Адель, которая тоже живет в Килмарноке и должна быть примерно того же возраста, что и Дрейпер.

Эбби быстро нашла профиль подходящей Адель в соцсети, отфильтровав пользователей с таким именем подходящего возраста. Она пришла в ужас, когда узнала в девушке по имени Адель Ренни медсестру из палаты своего дедушки.

Я помню, как смотрела на это с полным неверием, потому что она действительно работала в той больнице и я видела ее рядом со своим дедушкой. Это было тошнотворно Эбби Дрейпер

Ренни действительно жила в Килмарноке, работала в больнице и ухаживала за дедушкой Дрейпер, а в качестве хобби заводила онлайн-знакомства с девушками под личиной привлекательного врача.

Бездействие полиции и новые жертвы

В конце 2014 года Эбби обратилась в больницу и в полицию с разоблачением Ренни. В клинике она была на хорошем счету, и Эбби просто не поверили, а в полиции, где Эбби провела около пяти часов, давая показания, только развели руками.

Девушке сказали, что кэтфишинг не считается преступлением. В конце концов, Ренни-Грэм не пыталась украсть что-то у Дрейпер и ни к чему ее не принуждала, они общались по обоюдному согласию.

Эбби Дрейпер Кадр: STV Studios Factual / BBC

Тогда Эбби публично разоблачила Ренни в сети. Она написала пост о том, что Дэвид Грэм — это фейк, и на самом деле за него себя выдает Адель Ренни. После этого ее личные сообщения оказались переполнены. Ей стали писать десятки женщин, которые считали, что переписываются с симпатичным врачом.

Выяснилось, что Ренни вела двойную жизнь с 2009 года.

Используя программу для изменения голоса, она строила виртуальные отношения, выманивала интимные фото, а затем шантажировала жертв

История Саманты

Примерно в то же время, что и с Дрейпер, Ренни познакомилась с девушкой по имени Саманта. «Дэвид» ежедневно делился с ней подробностями своего рабочего дня в больнице, присылал фото из палат и быстро перешел к телефонным звонкам.

Вскоре интернет-поклонник начал дарить Саманте настоящие подарки: каждые несколько недель женщина, которая представилась как флорист Эшли, доставляла ей букеты цветов. Эшли хвалила Дэвида в разговорах с Самантой.

Он такой хороший парень. Тебе повезло Адель Ренни цитата из разговора с Самантой

Однако личная встреча под разными предлогами откладывалась. При этом «Дэвид» требовал постоянного общения: он мог позвонить в шесть утра и говорить часами, потом писал сообщения в течение дня, а если Саманта не отвечала сразу — сердился и требовал объяснений.

Однажды он все же согласился встретиться с ней после концерта. Приехав на место, Саманта увидела уже знакомую ей Эшли, которая сказала, что Дэвид отошел в туалет. Он так и не вернулся. Когда девушки звонили ему, он не отвечал, но как только Саманта и Эшли расстались, «Дэвид» сразу перезвонил и объяснил, что встретил друзей и ушел с ними.

Саманта, жертва Ренни Кадр: STV Studios Factual / BBC

Саманта поняла, что поклонник почему-то лжет ей. Чтобы докопаться до правды, она придумала план. Попросив «Дэвида» прислать ей обещанный на день рождения подарок по адресу матери, она организовала слежку. Мать Саманты спряталась возле крыльца в темноте, чтобы увидеть, кто оставит коробку.

Она не смогла хорошо рассмотреть человека с букетом, но запомнила номер автомобиля, красного Opel Corsa, и выяснила, где обычно парковалась эта машина — возле больницы. Саманта устроила засаду. Она разговаривала с «Дэвидом» по телефону, когда та самая Corsa подъехала на больничную парковку. Но из машины вышел не мужчина.

Это была та самая флористка. У меня по коже пробежали мурашки Саманта

В этот момент она поняла, что «приятный и теплый» голос, который она слышала все эти месяцы, был результатом работы приложения. За маской «Дэвида Грэма» скрывалась женщина — та самая медсестра Адель Ренни.

Аресты Ренни

Как выяснилось, Ренни обманула более ста женщин. Дрейпер удалось достучаться до полиции и найти необходимое число жертв, чтобы доказать: Ренни не просто изображала несуществующего мужчину, но и преследовала женщин, шантажировала их и даже принуждала к виртуальному сексу.

В ноябре 2015 года, после внутреннего расследования в больнице Ренни арестовали. В декабре 2017 года она признала себя виновной по 18 пунктам обвинения, включая домогательства и преследования, и была приговорена к 22 месяцам тюрьмы. Ее внесли в реестр секс-преступников на десять лет.

Адель Ренни Фото: Police Scotland

Однако после освобождения Ренни взялась за старое. Она вышла на свободу в октябре 2018 года и вскоре создала новый фейковый профиль, на этот раз выдавая себя за богатого адвоката.

Сценарий повторился: она вступала в доверительные виртуальные отношения с женщинами и вымогала у них интимные фотографии, используя те же тактики эмоционального манипулирования и шантажа. Одна из предыдущих жертв, увидев новый подозрительный профиль, опознала стиль мошенницы и сообщила в полицию. В 2019 году Адель Ренни снова осудили — на этот раз на три года.

Королева красоты и сталкер

Казалось, история закончилась. У Эбби Дрейпер появились дети, и четыре года она ничего не слышала о Ренни. Но в октябре 2023 года ей прислали скриншот из приложения для свиданий Tinder: в профиле некоего Каллума Кроллы было то же фото, что и у Дэвида Грэма. Эбби опубликовала предупреждение в группе для женщин Килмарнока, а на следующий день ей позвонила сама Ренни.

На следующий день Адель звонит мне и спрашивает: «Зачем ты снова мараешь мое имя?» Она сказала, что я все неправильно поняла. Я задумалась, что, может, и правда нужно ее отпустить. Возможно, я и правда рушу ее жизнь Эбби Дрейпер

Однако Дрейпер все же решила действовать. Она нашла на странице Кроллы фото девушки, которое Ренни использовала, чтобы вызвать ревность у жертвы.

Ей удалось отыскать девушку по изображению. Ее звали Айлиш, она никогда не слышала ни о Грэме, ни о Ренни, однако она отправила Дрейпер видео с концерта, и на одном из них, конечно, оказалась знакомая фигура — танцующая Ренни. В течение 24 часов она была арестована. В июле 2024 года ее в третий раз отправили за решетку.

Эбби Дрейпер в Килмарноке Кадр: STV Studios Factual / BBC

Даже после третьего приговора Ренни не остановилась. В январе 2025 года, через десять дней после досрочного освобождения, она нарушила условия, связавшись с одной из своих жертв. Это привело к четвертому аресту. Суд вернул ее в тюрьму для отбывания оставшейся части срока и добавил 100 дополнительных дней заключения.

Эпилог

В документальном фильме о противостоянии Дрейпер и Ренни мать последней, Кристин, рассказала о тяжелом детстве дочери. Она призналась, что муж регулярно избивал ее, но она думала, что дети спят и не слышат этого. Отец Адель покончил жизнь самоубийством, о чем она узнала, уже став взрослой.

Я ощущаю вину из-за того, что оставалась в тех отношениях, это, должно быть, глубоко на нее повлияло. Невозможно понять и предугадать, через что проходит человек и как он отреагирует Кристин мать Ренни

Кристин, мать Адель Ренни Кадр: STV Studios Factual / BBC

Сейчас Адель Ренни регулярно посещает психолога и предоставила для фильма заявление с извинениями.

Мне не следовало проецировать свой внутренний хаос и неуверенность на других, чтобы причинять им вред...

Я очень сожалею о том, что делала это на протяжении многих лет Адель Ренни

Эбби Дрейпер скептически относится к раскаянию Ренни.

Эта история закончится только тогда, когда Адель остановится. Тюрьма не дает завершения, она лишь ставит дело на паузу. Мне бы очень хотелось сказать: дело закрыто Эбби Дрейпер

Адель Ренни должны освободить в марте 2026 года. В Шотландии она считается самой активной аферисткой-кэтфишером из ныне живущих. Эбби Дрейпер, вероятно, продолжит наблюдать за мошенницей.