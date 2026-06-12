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13:00, 12 июня 2026Бывший СССР

Россия за неделю нанесла семь ответных ударов по инфраструктуре Украины

МО РФ: За неделю нанесены семь ответных ударов по используемой ВСУ инфраструктуре
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: ГСЧС Украины

Армия России за неделю нанесла семь ответных ударов по инфраструктуре Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

«С 6 по 12 июня в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными силами Российской Федерации нанесены два массированных и пять групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что в результате боевых действий поражены объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемой ВСУ. Помимо этого, под удары попали военные аэродромы, склады боеприпасов, места сборки, хранения, подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и безэкипажных катеров.

В список пораженных объектов также вошли пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Ранее в июне на Украине резко раскритиковали Зеленского из-за ситуации с противовоздушной обороной (ПВО). Бывший пресс-секретарь украинского лидера Владимира Зеленского Юлия Мендель усомнилась в том, что Украина способна быстро разработать собственный аналог ракет для систем ПВО Patriot.

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