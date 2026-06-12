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09:40, 12 июня 2026Бывший СССР

На Украине резко раскритиковали Зеленского из-за ситуации с ПВО

Мендель усомнилась, что Украина способна быстро разработать свой аналог ракет для Patriot
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Бывший пресс-секретарь украинского лидера Владимира Зеленского Юлия Мендель усомнилась в том, что Украина способна быстро разработать собственный аналог ракет для систем ПВО Patriot. Ее комментарий опубликован в соцсети X.

«После того как Зеленский пообещал (и не смог) создать украинскую вакцину от COVID, пообещал производить 4 миллиона дронов в год и пообещал разработать собственную ядерную программу — но не добился реального прогресса ни в одном из этих направлений — я не уверена, что его компании действительно удастся создать собственный украинский Patriot», — написала Мендель.

По ее словам, разработка подобных ракет-перехватчиков может потребовать многих лет.

Ранее Зеленский заявил, что получил ответ лидера США Дональда Трампа на просьбу о поставках ракет для систем противовоздушной обороны, но не может раскрыть его.

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