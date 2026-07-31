Одержимый омоложением миллионер испугался своей мании

Миллионер Брайан Джонсон начал сомневаться в своих экспериментах по омоложению

Американский миллионер Брайан Джонсон, одержимый идеей сохранения молодости, испугался своей мании. Об этом пишет Daily Star.

Издание отметило, что 48-летний Джонсон начал сомневаться в своих экспериментах по омоложению после того, как в начале июля у него обнаружили аутоиммунный атрофический гастрит — состояние, при котором иммунная система атакует клетки желудка. Недавно миллионер написал на своей странице в социальной сети: «Я все обдумал и задался вопросом, а не зашел ли я слишком далеко со всем этим омоложением».

Подписчики Джонсона бросились его успокаивать. Они заявили, что его болезнь не смертельна, и он отлично выглядит для своего возраста. Некоторые подписчики написали, что своими экспериментами он делает важное дело для всех людей. «Выпей пива, покури, расслабься немного. Все будет хорошо», — посоветовал Джонсону один из пользователей.

В мае сообщалось, что Джонсон начал ставить эксперименты над возлюбленной. Миллионер заявил, что она станет самой изученной женщиной в мире.

