У одержимого вечной жизнью миллионера обнаружили неизлечимую болезнь

У миллионера Брайана Джонсона, одержимого вечной жизнью, обнаружили неизлечимую болезнь

У миллионера Брайана Джонсона, одержимого вечной жизнью, обнаружили неизлечимую болезнь. Об этом он заявил в соцсети X.

Джонсон мечтает сохранить молодость и тратит около двух миллионов долларов в год на то, чтобы замедлить свое старение. Несмотря на это, ему долгое время не удавалось справиться с недостатком железа в организме. Чтобы докопаться до причины, он прошел тщательное медицинское обследование.

Медики пришли к выводу, что Джонсон страдает аутоиммунным атрофическим гастритом. Согласно его посту, полностью излечить это заболевание нельзя, известны лишь способы смягчения негативных последствий для организма, к которым, по его словам, относится затрудненное усвоение питательных веществ, анемия и повышенный риск развития рака.

В детстве я ел сладкие хлопья, пил сладкую газировку и набивал живот фастфудом. В 20 с чем-то я какое-то время не мог пожаловаться на здоровье, но потом родились дети, появился бизнес. Под таким стрессом и нагрузкой я запустил здоровье и прибавил 18 килограммов, а через несколько лет погрузился в глубокую хроническую депрессию. Вероятно, как раз тогда в моем организм стартовал аутоиммунный процесс, затронувший щитовидную железу, а затем и слизистую желудка. Брайан Джонсон

Ради омоложения Джонсон переливал себе кровь 17-летнего сына, сидел на причудливых диетах и вводил в лицо жир молодых доноров. Недавно он рассказывал, что пытается бороться с признаками эректильной дисфункции при помощи ударно-волновой терапии.

В повседневной жизни Джонсон придерживается ряда строгих правил и живет по необычному распорядку. Он ложится спать в половину девятого вечера и проводит около пяти часов в день в подобии медитации, которую называет «сосредоточенным размышлением». Во сне к нему подключены датчики, измеряющие огромное количество показателей: от вариабельности пульса до числа ночных эрекций. Это, как он сам признает, не идет на пользу его личной жизни.