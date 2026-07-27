Медведев поднялся в рейтинге АТР

Российский теннисист Даниил Медведев поднялся на седьмое место в рейтинге АТР

Российский теннисист Даниил Медведев поднялся на седьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Об этом сообщается на сайте организации.

Медведев переместился с восьмой на седьмую позицию. Другой россиянин, Андрей Рублев, остался на 14-й строчке.

Лидером мирового рейтинга остается итальянец Янник Синнер. Вторым идет немец Александр Зверев, на третьем месте расположился испанец Карлос Алькарас.

Ранее Рублев выиграл турнир в Бостаде. Эта победа стала для него первой в текущем сезоне.