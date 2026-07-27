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11:27, 27 июля 2026 (обновлено: 11:39, 27 июля 2026)Ценности

Раскрыта необычная деталь часов российского министра

Часы российского министра Антона Алиханова от фабрики «Ракета» идут в обратную сторону
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов раскрыл необычную деталь своих часов, созданных российской фабрикой «Ракета». Об этом он рассказал в эфире радио KP.RU.

Выяснилось, что чиновник носит часы модели «Русский код» бренда Императорская Петергофская фабрика. По словам Алиханова, данные часы идут в обратную сторону. «Научился уже. В общем, чтобы голову тренировать немножко. Можно и так представить себе время, и в обратную сторону», — пояснил собеседник издания.

Известно, что упомянутая марка также производила часы для президента России Владимира Путина. Британец Дэвид Хендерсон-Стюарт, возродивший часовую фабрику «Ракета», заявлял, что спрос на часы, как у российского лидера, существует из-за интереса к личности политика.

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