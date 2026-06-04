ПМЭФ-2026. День второй

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13:24, 4 июня 2026ЦенностиЭксклюзив

Производитель объяснил популярность часов Путина

Производитель Хендерсон-Стюарт объяснил популярность часов Путина интересом к его личности
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
ЦиклПМЭФ-2026. День второй

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Британец Дэвид Хендерсон-Стюарт, возродивший часовую фабрику «Ракета», объяснил популярность часов, как у президента России Владимира Путина. На эту тему он поговорил с корреспондентом «Ленты.ру» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Речь идет о часах принадлежащего «Ракете» бренда Императорская Петергофская фабрика. По мнению предпринимателя, спрос на часы, как у российского лидера, существует из-за интереса к его личности. «Безусловно, спрос есть, потому что люди обращают на него [Владимира Путина] внимание. Он трендсеттер», — подчеркнул участник форума.

Бизнесмен также отметил, что россияне охотно следят за стилем политиков. «Если бы Эммануэль Макрон [президент Франции] носил бы наши часы — это было бы не круто. А то, что носят в России, людьми воспринимается по-другому», — уточнил производитель изделия.

Ранее на ПМЭФ «Ленте.ру» также раскрыли неизвестные детали о новой модели часов для российского лидера. Выяснилось, что в обновленных часах останется черный агат. Кроме того, в них добавят специальный календарь для президента.

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