Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:23, 27 июля 2026 (обновлено: 11:36, 27 июля 2026)Бывший СССР

Туркменистан осудил атаки ВСУ в Каспийском море

МИД Туркменистана осудил атаки ВСУ по судам в Каспийском море
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
Ашхабад

Ашхабад. Фото: gonetothemoon / Shutterstock / Fotodom

Министерство иностранных дел Туркменистана осудило удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по судам в Каспийском море. Об этом указано на сайте дипломатического ведомства страны.

«Туркменистан как прикаспийское государство и страна, обладающая статусом постоянного нейтралитета, признанного Организацией Объединенных Наций, подчеркивает, что Каспий является морем мира, согласия и добрососедства», — указано в сообщении.

Отмечается, что МИД республики заявляет о недопустимости подобных действий.

Ранее МИД Ирана сообщил, что Украина в субботу, 25 июля, атаковала иранское торговое судно в Каспийском море. Отмечалось, что в результате нападения на судне случился взрыв, из-за которого один моряк погиб и еще один получил ранения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    В столице российского региона ввели режим ЧС после масштабной атаки ВСУ
    Трое мужчин избили группу подростков в российском городе
    В России высказались о влияющих на сроки завершения СВО факторах
    Трясущий пенисом около университета пожилой россиянин попался полиции
    Названо возможное место запуска дронов ВСУ при массированной атаке по Белгороду
    Беременная женщина перепутала симптомы смертельной болезни с обычной проблемой матерей
    В Польше назвали роковую ошибку Зеленского
    В Польше избили украинцев из-за акцента
    Иран отверг слова Трампа о переговорах фразой «это не в нашей природе»
    Раскрыта необычная деталь часов российского министра
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok