Туркменистан осудил атаки ВСУ в Каспийском море

МИД Туркменистана осудил атаки ВСУ по судам в Каспийском море

Министерство иностранных дел Туркменистана осудило удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по судам в Каспийском море. Об этом указано на сайте дипломатического ведомства страны.

«Туркменистан как прикаспийское государство и страна, обладающая статусом постоянного нейтралитета, признанного Организацией Объединенных Наций, подчеркивает, что Каспий является морем мира, согласия и добрососедства», — указано в сообщении.

Отмечается, что МИД республики заявляет о недопустимости подобных действий.

Ранее МИД Ирана сообщил, что Украина в субботу, 25 июля, атаковала иранское торговое судно в Каспийском море. Отмечалось, что в результате нападения на судне случился взрыв, из-за которого один моряк погиб и еще один получил ранения.