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12:12, 27 июля 2026Россия

В Госдуме объявили о готовности России к диалогу с другими государствами с одним условием

Спикер Госдумы Володин объявил о готовности России к диалогу с государствами на равных
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании нижней палаты парламента объявил о готовности России к диалогу с другими государствами с одним условием, передает РИА Новости.

Он отметил, что РФ пойдет на это, если условия будут на равных. Володин заверил, что Россия готова выстраивать отношения, основанные на дружбе, взаимовыгодном сотрудничестве, учете национальных интересов.

В понедельник, 27 июля, состоялось заключительное пленарное заседание восьмого созыва Госдумы.

До этого Володин говорил, что Европейский союз (ЕС) переживает период кризиса, и для решения сложившихся проблем странам объединения нужна Украина. Спикер нижней палаты российского парламента указывал, в частности, что страна обладает природными богатствами, обширным рынком сбыта и дешевыми трудовыми ресурсами. Украина, как утверждал Володин, нужна ЕС в целях расширения геополитического влияния, открывающего продвижение НАТО на восток.

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