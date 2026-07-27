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12:08, 27 июля 2026 (обновлено: 12:24, 27 июля 2026)Экономика

Москвичку уволили за разглашение тайны через ИИ

РИА Новости: Москвичку уволили за разглашение коммерческой тайны через ИИ-модель
Дмитрий Воронин

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Топ-менеджера московской инженерной компании уволили за разглашение коммерческой тайны через нейросеть DeepSeek, отказав в расторжении трудового договора «по соглашению сторон». Об этом со ссылкой на материалы судебного дела сообщает РИА Новости.

Как уточнило агентство, женщина зарабатывала на позиции директора по продажам 800 тысяч рублей в месяц и была согласна уволиться в случае получения «золотого парашюта» в размере пяти миллионов, что и стало предметом разбирательства.

Компания иск не признала, указав, что сотрудница не только загрузила в китайскую ИИ-модель данные, создав угрозу их перехвата, но и пересылала служебные документы по корпоративной почте, ставя свою личную электронную почту в скрытую копию. Тем не менее ответчик предлагал выплатить москвичке 400 тысяч рублей и изменить формулировку увольнения в рамках мирового соглашения, но получил отказ.

Суд в итоге пришел к выводу об отсутствии производственной необходимости в действиях истца и стал на сторону работодателя, признав приказ об увольнении законным и указав, что речь идет о грубом нарушении трудовых обязанностей.

Ранее, говоря о рисках, связанных с использованием искусственного интеллекта, президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская обратила внимание на проблему неконтролируемого использования ИИ внутри компаний, когда сотрудники по собственной инициативе приобретают доступы к различным моделям и используют их для рабочих задач, что создает дополнительные угрозы безопасности. Даже действуя из лучших побуждений, сотрудники могут невольно способствовать выводу информации наружу, предупредила эксперт.

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