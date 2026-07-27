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12:10, 27 июля 2026 (обновлено: 12:26, 27 июля 2026)Культура

Продюсер призвал не дать Брежневой зарабатывать на россиянах

Продюсер Рудченко призвал не позволить Вере Брежневой снова зарабатывать на россиянах
Андрей Шеньшаков

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Продюсер Павел Рудченко высказался о решении украинской певицы Веры Брежневой вернуться к исполнению русскоязычных хитов. Его слова передает «Газета.Ру».

Рудченко призвал не позволить уехавшей из России после начала специальной военной операции (СВО) певице вновь зарабатывать на россиянах, так как поступки, которые она совершила, нельзя прощать.

«Брежнева потеряла доверие россиян, она уже не сможет рассчитывать на второй шанс после того, что сделала: поддержка ВСУ (Вооруженных сил Украиныприм. «Ленты.ру»), эксперименты с новым брендом, идеологией. Публика для нее не особо что-то значит, важны только деньги», — заявил продюсер.

Павел также добавил, что не позволил бы артистке монетизировать свое творчество на территории РФ. «Таким артистам в нашей стране не место, я считаю. Выбрала работать на украинскую власть, пусть там и развивается», — отметил он.

Ранее стало известно, что украинская певица Вера Брежнева, которая до начала СВО жила и работала в России, решила снова петь на русском. Также она готова выступить перед гражданами России на частных мероприятиях.

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