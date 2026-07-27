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Силовые структуры
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12:12, 27 июля 2026 (обновлено: 12:31, 27 июля 2026)Силовые структуры

Босой юрист пробрался в Эрмитаж и провозгласил себя Иисусом Христом

В Петербурге Росгвардия задержала босого юриста, пробравшегося в Эрмитаж
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: ГУ Росгвардии по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Санкт-Петербурге росгвардейцы задержали 28-летнего мужчину, который пробрался во двор Зимнего дворца в Эрмитаже. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Босой и полураздетый мужчина пробрался через ограду на территорию музея, проигнорировав модуль для досмотра посетителей. Во дворе он стал громко кричать, махать руками и бегать. Дебошир не отдавал отчета действиям, поэтому росгвардейцы вызвали на место медиков — они увезли мужчину в психиатрическую больницу.

Как стало известно «Фонтанке», задержанным оказался 28-летний житель Москвы. Он работал в юридической фирме, занимающейся банкротством. Во время задержания он провозгласил себя Иисусом Христом.

Ранее сообщалось, что в Кемерово полиция задержала 61-летнего эксгибициониста.

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