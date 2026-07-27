Журналистка Баязитова вышла на свободу

Журналистка Баязитова вышла из колонии Владимирской области на свободу

Журналистка Александра Баязитова вышла на свободу из исправительной колонии (ИК-1) во Владимирской области. Об этом сообщает Mash.

Баязитова отбывала срок по делу о вымогательстве. Следствие считало, что она вместе с напарницей просила 1,2 миллиона рублей у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова за непубликацию негатива. Журналистка вину не признала и настаивала на том, что дело против нее сфабриковано. Суд дал ей пять лет колонии. В ИК женщина работала швеей.

В 2024 году Баязитова просила об усрочно-досрочном освобождении и помиловании, ссылаясь на сахарный диабет, гипертонию, глаукому и больную мать на иждивении. Однако ей было отказано. 9 сентября 2025 года суд заменил журналистке срок в колонии на принудительные работы.