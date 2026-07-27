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11:24, 27 июля 2026 (обновлено: 11:36, 27 июля 2026)Силовые структуры

Журналистка Баязитова вышла на свободу

Журналистка Баязитова вышла из колонии Владимирской области на свободу
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Журналистка Александра Баязитова вышла на свободу из исправительной колонии (ИК-1) во Владимирской области. Об этом сообщает Mash.

Баязитова отбывала срок по делу о вымогательстве. Следствие считало, что она вместе с напарницей просила 1,2 миллиона рублей у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова за непубликацию негатива. Журналистка вину не признала и настаивала на том, что дело против нее сфабриковано. Суд дал ей пять лет колонии. В ИК женщина работала швеей.

В 2024 году Баязитова просила об усрочно-досрочном освобождении и помиловании, ссылаясь на сахарный диабет, гипертонию, глаукому и больную мать на иждивении. Однако ей было отказано. 9 сентября 2025 года суд заменил журналистке срок в колонии на принудительные работы.

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